Tourismus: Neuer Chef, neue Basis

„Vergleicht man die Zahlen mit jenen vor der Pandemie, dann sind die Nächtigungen um 17,6 Prozent im Ort gesunken“, äußert Larimar-Chef Hans Haberl ein weiteres Mal Kritik am Tourismusverband. Den Grund sieht er vor allem in den fehlenden Marketingaktivitäten, seit der Auflösung des Marketingvereins im Jahr 2018. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2008 habe man, so Haberl, den Nächtigungszuwachs um 50 Prozent steigern können. Ein Beleg für seine Kritik, meint der Hotelier, sei auch, dass die Anfragen über die Website stegersbach.at auf Null zurückgegangen sind.

„In diesem Zusammenhang ist es mir auch unverständlich, dass es nach der Erhöhung der Ortstaxe um einen Euro auf 2,50 Euro kein Geld für die Marke Stegersbach seitens des Tourismusverbandes gibt“, so Haberl.

Mit dem neuen Geschäftsführer des Südburgenland Tourismus, Dietmar Salmhofer, hofft man auf eine neue Gesprächsbasis. „Der erste Eindruck ist gut, aber es gibt viel zu reparieren. Dass sich Betriebe selbst vermarkten müssen, steht außer Frage, aber hier geht es um ein großes Ganzes, nämlich eine Marke, die Marke Stegersbach“, wirft Haberl dem neuen Tourismus-Chef den Ball zu.

Für Salmhofer ein Auftrag: „Der Wille des Tourismusverbandes ist und war immer gegeben. Es geht darum, mit den bestehenden Strukturen das Beste herauszuholen und dazu braucht es ein offenes Gespräch, vor allem wie man zukünftig gezieltes Marketing für Stegersbach auf den Weg schicken kann. Dazu braucht es Zusammenarbeit“, kontert Salmhofer.

Für Haberl ein Anfang, um einen möglichen Neustart zu wagen. „Das kann allerdings nur funktionieren, wenn es regelmäßige Sitzungen mit den Zimmervermietern gibt, einen Werbeplan und Budget“, ist der Hotelier überzeugt. Dem steht auch Salmhofer positiv gegenüber. „Durchs Reden kommen d’Leut zam und wir wollen nicht auf das Wissen und die Erfahrungen der Stegersbacher Hoteliers verzichten“, streckt Salmhofer die Hand in Richtung der Thermenhotels aus.

Karl Reiter sieht großen Vertrauensverlust

Wenig Hoffnung auf bessere Gesprächsbasis mit dem Tourismusverband hat hingegen Karl Reiter. „Hier ist so viel Vertrauen verloren gegangen, dass es schwer ist, dieses wieder aufzubauen. Wir glauben aber weiterhin an unser Produkt, auch wenn die Auslastung und die Buchungslage im Allgemeinen besser sein könnten“, erklärt Reiter, der trotz finanziell angespannter Zeiten wieder in Stegersbach investieren möchte.

„Wir planen einen Bewegungs- und Fitnesspark und tun unser Bestes, um den Betrieb in die Zukunft zu führen“, erklärt Reiter. Zuletzt aufgetauchte Gerüchte, dass die Wassertemperatur in der Therme zurückgegangen ist, kann Reiter nicht bestätigen, ebenso wenig, wie langjährige Thermenbesucher, die das gegenüber der BVZ bestätigen. Dafür hingegen aber, dass man einen Rückgang der Besucher sehr wohl merke. Das hängt, so Reiter, wahrscheinlich auch mit den Preiserhöhungen zusammen.

Im Falkensteiner Balance Resort blickt man hingegen optimistisch in die Zukunft. „Wir merken, dass die Buchungen sehr kurzfristig kommen. In Sachen Auslastung befinden wir uns auf einem guten Weg“, erklärt General Managerin Angelika Stranner.

Zur Kritik ihrer Kollegen an der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband will Stranner nicht viel sagen, nur: „Wir sind gespannt, wie sich die zukünftige Zusammenarbeit gestalten wird.“

Volltreffer

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.