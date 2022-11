Verein zeigt Kultur einst und jetzt

Werbung

Die Einrichtung einer „Momentothek“, in der die Geschichte des Ortes in Form von alten Bildern dokumentiert wird, die Installation von Gedenktafeln, die Organisation von Lesungen und anderen kulturellen Veranstaltungen, die schöne Gestaltung des Ortsbildes und vieles mehr hat sich der Kultur- und Verschönerungsverein „KultSteg“ zur Aufgabe gemacht.

Verein mit langer Geschichte

Der Verein wurde bereits 1896 von Carl de Rivo als Casinoverein gegründet, der damals das Gesamtbild von Stegersbach prägte, indem er Alleen um den Hauptplatz, in der Herrengasse und in der Kirchengasse bis hin zum Friedhof pflanzte.

1903 machte sich der Verein zur Aufgabe, zur Verschönerung von Stegersbach und zur Geselligkeit beizutragen. Dabei half er wesentlich zum Aufblühen der Gemeinde bei. 1910 errichtete dieser Verein ein Schwimmbad mit betoniertem Becken, das heute der Mittelschule als Biotop zur Verfügung steht. Im Jahr 1938 musste der Verein aufgelöst werden.

Im Jahr 1949 wurde er als Verschönerungs- und Fremdenverkehrsverein unter Obmann Hugo Wagner wieder gegründet. Alljährlich stattfindende Sommerfeste, Schwimmfeste und Blumenkorsos wurden organisiert, im Jahr 1957 fand ein Volksfest statt, zu dem 7.000 (!) Besucher gezählt wurden.

Der neue Obmann Hans Janisch und sein Team setzten sich zum Ziel, Stegersbach über die Grenzen bekannt zu machen. Für die Amerika – Woche wurden Ideen geboren und die Bevölkerung mobilisiert. Diese Veranstaltung brachte einen Reingewinn von 500.000 Schilling, die in den Ausbau des Kastellkellers investiert wurden.

1974 wurde Lorenz Radnetter Obmann. In diesem Jahr wurde „90 Jahre Telegrapher Stegersbach“ gefeiert, die 2. Amerika Woche und viele kulturelle Veranstaltung fanden statt.

1988 wurde Amtsrat Rudolf Krammer der neue Obmann, der schließlich im Jahr 1996 vom jetzigen Obmann Dietmar Rehling abgelöst wurde.

Gedenktafel bei der letzten Linde in der Kirchengasse

Kürzlich wurde in der Kirchengasse eine Gedenktafel, die mit Unterstützung der Marktgemeinde installiert wurde, enthüllt: Im Jahr 1921 wurden für die im 1. Weltkrieg 70 Gefallenen der Gemeinde Stegersbach 70 Linden in der Kirchengasse gepflanzt. Nun erinnert die Tafel bei der letzten Linde an die Gefallenen.

Lesung von Isolde Bischof in hianzischer Mundart

„Wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, kulturelle, aktuelle Ereignisse aufzugreifen und umzusetzen“, so Schriftführerin Michaela Graf, die in Vertretung des erkrankten Obmannes Dietmar Rehling die Lesung von Isolde Bischof eröffnete.

Mit dem Buch „... und wos i eing no sogn wullt!“ brachte die Witwe des weit über die Landesgrenzen bekannten Franz Bischof ein Stückchen Zeitgeschichte auf Papier.

In hianzischer Mundart verfasste Gedichte und Geschichten von anno dazumal, von ihr höchst authentisch zum Besten gegeben, begeisterten das sehr zahlreich erschienene Publikum im Kastell. Die Musikschule mit Direktor Martin Wukovits umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

Neue Mitglieder sind willkommen!

Im Jänner 2023 werden sich die momentan zwölf Mitglieder von „KultSteg“ für das Programm des nächsten Jahres zusammensetzen. Neue Mitglieder und Ideen sind dabei herzlich willkommen!

