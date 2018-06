Das Südburgenland hat sich in den vergangenen Jahren als Mekka für den internationalen Fußball entwickelt. Neben der Fußballarena in Bad Tatzmannsdorf finden sich auch jedes Jahr Fußballstars auf dem Rasen in Stegersbach ein.

Aktuell bereitet sich das Nationalteam von Nigeria im AVITA-Resort und auf der Fußballarena in Bad Tatzmannsdorf auf die bevorstehende Weltmeisterschaft (ab 14. Juni) in Russland vor. Ab heute Mittwoch ist dann auch das Österreichische Nationalteam – sie versäumten leider die Qualifikation für die WM – in Bad Tatzmannsdorf zu Gast.

In Stegersbach schlug mit Chile ein weiteres Team seine Zelte auf, das allerdings nicht bei der WM dabei ist. Zu den Top-Stars innerhalb der Mannschaft zählen unter anderem Alexis Sanchez (bei Manchester United unter Vertrag) oder Aturo Erasmo Vidal (Bayern München).

Team werden beste Bedingungen geboten

Die Fußballnation Chile stand als Sieger der Copa Amerika im Vorjahr Deutschland im Finale des „Confederations-Cup“ gegenüber. Das Turnier wird jeweils als organisatorische Generalprobe des Veranstalters im Jahr vor einer Fußball-WM ausgetragen. „Das ist zwar sehr schade für die Fußball-fanatischen Südamerikaner, die Wahl für ein ausgedehntes Trainingscamp in der Golf- & Thermenregion Stegersbach ist für uns und das Tourismusland Burgenland ein sehr erfreulicher Umstand“, sagte Golf- & Thermenregion-Obmann Richard Senninger.

Im neu gestalteten Falkensteiner Balance Resort Stegersbach wird der „La Roja“ jeder Wunsch erfüllt, sodass neben dem optimalen Trainingserfolg auch die perfekte Betreuung im Top-Wellness-Hotel gewährleistet wird. „Die Teamverantwortlichen schwärmen von den gebotenen Rahmenbedingungen im Hotel und in der Region“, sagte Senninger nach deren Ankunft am Montagnachmittag.