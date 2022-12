Vorletztes Postamt steht vor dem Aus

Werbung

Schon länger steht eine mögliche Schließung der Postfiliale in der Marktgemeinde im Raum. Dass diese derzeit geprüft wird, bestätigte nun auch Michael Homola von der Post gegenüber der BVZ: „Ja, es stimmt, wir haben die Filiale bei der Regulierungsbehörde (RTR) zur Schließung eingereicht. Diese prüft jetzt, ob die Schließung durchgeht oder nicht. Von uns werden nur Filialen eingereicht, die in den letzten drei Jahren negative Zahlen geschrieben haben, das ist auch bei jener in Stegersbach der Fall. Wann genau es zur Schließung kommen könnte, kann, solange die Prüfung läuft, noch nicht gesagt werden.“

Als Ersatz plant die Post die Einrichtung einer Postpartnerstelle, wie sie in den letzten Jahren österreichweit in vielen Geschäften oder Gemeindeämtern installiert wurde. „Uns ist es ganz besonders wichtig, dass es zu keinem Versorgungsstopp kommt und ein nahtloser Übergang zu einem Postpartner gegeben ist“, beruhigt Homla.#

Bürgermeister will mittels Postpartner Versorgung sichern

Bürgermeister Jürgen Dolesch: „Wir sind darüber natürlich nicht erfreut.“ Foto: Schuller

Wenig begeistert von der möglichen Schließung zeigt sich auch Stegersbachs Bürgermeister Jürgen Dolesch. „Wir sind darüber natürlich nicht erfreut, können aber auch nicht direkt eingreifen. Sollte die Postfiliale wirklich schließen, werden wir uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass ein Postpartner gefunden wird, die Räumlichkeiten in der Gemeinde können weiter genützt werden“, so der Bürgermeister.

Sollte es zu der Schließung der Postfiliale im Thermenort kommen, wird es im Bezirk Güssing nur mehr eine Postfiliale geben, nämlich im Bezirksvorort Güssing.

Kritik an den Plänen kommt von SPÖ Bezirksvorsitzender Landtagspräsidentin Verena Dunst, die sich gegen die Filialschließung einsetzen will. „Die Post ist eine Daseinsvorsorge. Sie ist eine zentrale Anlaufstelle für viele Menschen, eine Schließung ist inakzeptabel.“

Unverantwortlich sei die geplante Schließung auch für die FPÖ. „Als unverständliches Agieren der Postverwaltung und in einer Tourismusregion nicht nachvollziehbar und einen Schlag ins Gesicht für den Bezirk“, bezeichnet FPÖ-Bezirksobmann Michael Gmeindl die drohende Schließung. „Hier wird einer ländlichen Region ein weiterer Lebenspunkt genommen. Die betriebswirtschaftlichen Zahlen allein, spiegeln dies nicht wider, sie müssten aber sicher auch nicht zur Schließung führen“, fügt Gmeindl hinzu.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.