Seit mittlerweile sieben Jahren ist der Winzerkirtag am Hauptplatz ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender. Tourismusobmann Richard Senninger hatte damals die Idee, und gemeinsam mit der Gemeinde wurde aus der Idee ein dreitägiges Fest, zu dem sich jedes Jahr tausende Besucher aus Nah und Fern einfinden.

Den Auftakt in diesem Jahr macht am Freitag das ORF Sommersfest, mit dem Magier Merlix, „Alle gegen Unger“ und einem Gewinnspiel. Für die Musik sorgen Melanie Payer und die Radio Burgenland Band. Am Samstag steht das Oldtimer Treffen am Programm, Livemusik gibt es anschließend von „WOODY“ und „Skylight“. Am Sonntag wird der ORF Frühschoppen viele Besucher anlocken, zahlreiche Oldtimertraktoren werden erwartet und „ECHT STARK“ und „Die jungen Südsteirer“ werden für beste Stimmung sorgen.

„Wir hoffen auf schönes Wetter, ich bin mir sicher, dass wir viele Leute am Hauptplatz begrüßen dürfen“, freut sich Bürgermeister Heinz Peter Krammer auf das Fest.