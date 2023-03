Yaser Surkan: Vom Tellerwäscher zur eigenen Pizzeria

Werbung

Die Pizzeria David in der Kirchengasse kann sich über eine neue Pächterfamilie freuen. Kürzlich haben Yaser und Silvia Surkan den traditionellen Pizzeria-Standort übernommen. Yaser Surkan hat allerdings eine bewegende Lebensgeschichte hinter sich. Der Krieg in Syrien hat ihn zur Flucht nach Österreich getrieben. Hier hat er sich dann wortwörtlich vom Tellerwäscher zum Inhaber einer eigenen Pizzeria hochgearbeitet. Bei der Arbeit im Restaurant hat er außerdem auch seine Frau Silvia kennengelernt. Mittlerweile wohnt das Paar mit ihrem gemeinsamen Kind in einem Einfamilienhaus.

