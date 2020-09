Rechtzeitig zum traditionellen Ägidi-Kirtag am vergangenen Sonntag wurde die Zentrumstaverne neu eröffnet. Renate Schilcher wird ab sofort mit ihrer Familie frischen Wind in das beliebte Lokal bringen.

Renate Schilcher ist gelernte Köchin und möchte die Taverne als Begegnungsort für Jung und Alt positionieren: „Es soll ein erweitertes Wohnzimmer für alle sein“, freut sie sich schon auf viele Gäste. Und sie hat schon viele Ideen, wie das gelingen soll. Das Lokal war im Frühjahr frei geworden, da die ehemalige Pächterin eine Gaststätte übernommen hat. Im Sommer führte die Familie Schilcher einige Renovierungsarbeiten durch, und am 5. September konnte dann schon wieder geöffnet werden.

Neu sind der Drehfußballtisch, ein Billardtisch und ein Dartautomat, viele Gesellschaftsspiele laden zum Ausprobieren ein. Die Taverne ist auch das Vereinslokal vom Schachklub und wird von vielen Vereinen als Treffpunkt genutzt, Es gibt auch einen großen Saal, der schon Schauplatz von so manchem Ball war. Auch bei dem Getränke- und Speisensortiment hat man sich viele Gedanken gemacht: „Wir bieten natürlich auch das klassische Getränkesortiment an, aber auch Bio-Fruchtsäfte und Bio-Fair-Trade-Kaffee“, berichtet Renate Schilcher. Und es gibt immer hausgemachte Mehlspeisen und kleine Snacks. Bei allem wird ein besonderer Wert auf Regionalität und Bio-Qualität gelegt. Jeden Sonntag wird deshalb auch ein Frühstück mit Bio-Produkten angeboten.

Geöffnet ist am Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Bei Bedarf wird die Taverne auch gerne extra geöffnet. Außerdem kann man jeden Sonntag EZA-Produkte in Bio-Qualität, wie Gewürze, Kaffee und Schokoladen, kaufen.

Nähere Informationen gibt es auch auf www.taverne-stegersbach.at