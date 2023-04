Werbung

Groß und Klein machten sich am Karsamstag in Stinatz auf, um Osternester im Gemeindepark zu finden. Neben einem kleinen Geschenk gab es auch eine Verlosung. Der „Osterhase“ Niklas Kirisits hat sich auch heuer wieder besonders bemüht, die Geschenke besonders gut zu verstecken. Die Ostereiersuche wurde von der Volkspartei Stinatz organisiert. Mehr dazu lesen Sie am Treffpunkt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.