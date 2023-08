Ein Filmabend unter dem Sternenhimmel

Vergangenes Jahr bildete sich ein kleines Team mit dem Ziel, die Stinatzer Theaterstücke nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Auch in diesem Jahr organisierten Roswitha Staudinger, Dominik Tallian, Markus Zieserl und Thomas Grandits in Kooperation mit dem Kroatischen Kultuverein HKD wieder einen kroatischen Filmabend. Als Veranstaltungsort wurde das Heimathaus in Stinatz ausgewählt. Diesmal wurde das Stück „Miho se mora ženit“ (Michael muss heiraten) aus dem Jahr 1990 gezeigt. Unter den viele ZuseherInnen konnten auch Bürgermeister Andreas Grandits, Vizebürgermeister Josef Kreitzer und Ortspfarrer Marko Zadravec begrüßt werden.