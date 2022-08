Filmabend begeisterte mit Theaterstück aus dem Jahr 1995

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

In seinem Brotberuf im burgenländischen Landesarchiv ist es Thomas Grandits gewöhnt, in der Geschichte zu stöbern. Aber auch privat hat sich der Stinatzer der Aufarbeitung des kroatischen Kulturguts verschrieben. Und so entstand auch die Idee, Gewesenes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

In Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Kulturverein (HKD) hat Grandits daher altes Filmmaterial aus Stinatz aufgearbeitet und bei einem kroatischen Filmabend gezeigt.

Am Programm stand das Stück „Teta Mone iz Arizone“ aus dem Jahr 1995 von der damaligen Theatergruppe Stinatz. Als Ambiente diente das wunderschöne Heimathaus.

Musikalisch umrahmt wurde der Kinoabend unter freiem Himmel von einer kleinen Tamburizza-Gruppe. „Besonders erfreulich war es, dass sehr viele Darsteller der Theatergruppe beim Filmabend anwesend waren und mit ihren Erzählungen ein Stück Geschichte der jüngeren Generation weitergeben konnten“, ist Thomas Grandits zufrieden. Das Organisations-Team war vom großen Besucherandrang und von den vielen positiven Rückmeldungen überwältigt.

„Bedanken möchten wir uns bei allen, die zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. In Zukunft wollen wir noch weitere alte Theaterstücke sowie andere historisch interessante Filme der Bevölkerung präsentieren“, so die Intention von Thomas Grandits, der sich intensiv mit der Stinatzer Geschichte und Kultur beschäftigt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.