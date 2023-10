Stinatz Laufclub: Die „Tiger“ luden zum Oktoberfest

Die Mitglieder des Laufclubs LC Tiger Stinatz organisierten vergangenen Samstag ein traditionelles Oktoberfest in der Mehrzweckhalle. Dirndl und Lederhosen durften dabei nicht fehlen. Foto: zVg

A uch in diesem Jahr lud der Laufclub LC Tiger aus Stinatz zum traditionellen Heurigen in die Mehrzweckhalle ein. In diesem Jahr stand das Fest ganz unter dem Motto Oktoberfest.