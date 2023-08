Der katholische Seelsorgeraum „Maria Helferin“ in den Pfarrgemeinden Stegersbach, Ollersdorf, Stinatz, Litzelsdorf, Bocksdorf, Heugraben und Rohr wurde von Pfarrer Thorsten Carich geleitet. Dieser wurde nun am 15. August, im Rahmen der Messe am Großfrauentag in Stinatz ehrenvoll verabschiedet. Als sein Nachfolger tritt Pfarrer Thomas Vayalunkal ab 1. September in sein Amt und übernimmt die Leitung des Seelsorgeraums.