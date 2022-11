Pfarrer sind wieder zu dritt

Werbung

Nachdem Kaplan Andreas Stipsits aus Krankheitsgründen für ein Jahr zur Regeneration freigestellt wurde, hat Stinatz wieder einen Pfarrer bekommen. Marko Zadravec, der zuletzt in der Nähe von Varaždin in Kroatien tätig war, wurde am Hochfest des Heiligen Martin ins Amt eingeführt.

Der 39-Jährige wird Kaplan Andreas Stipsits bis Ende Juni 2023, mit der Möglichkeit auf eine Verlängerung seiner Tätigkeit, vertreten. Zadravec wird den Pfarrhof in Stinatz bewohnen und vorrangig die Pfarren Stinatz und Litzelsdorf sowie Wörterberg seelsorgerisch betreuen.

Pfarrer Thorsten Carich, Leiter des Seelsorgeraumes Maria Helferin, freut sich über den Zuwachs: „Mit Zdravko Gašparić, der als Pfarrmoderator in Bocksdorf tätig ist, können wir jetzt wieder zu dritt im Seelsorgeraum Maria Helferin für die Gläubigen da sein.“

