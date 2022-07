Sonderbriefmarken: Ein Festtagskranz geht um die Welt

Werbung

Der Briefmarkensammlerverein Pinkafeld lud zum Philatelietag der österreichischen Post AG in die Mehrzweckhalle. Präsentiert wurden zwei Sondermarken - interessantes Detail: Bereits im April 2020 wurde die eine, die den Stinatzer Festtagskranz als Motiv trägt, aufgelegt - nur ohne Wissen der Stinatzer! Dieses Versäumnis wurde nun dank Hermann Wolfahrt, Ehrenobmann des Sammlervereins Pinkafeld, behoben. Im Beisein von Postmanager Alois Mondschein wurden nun beide Marken vorgestellt, die neueste trägt das Wappen der Marktgemeinde.

Und auch neue Sondermarken aus Stinatz in Form eines Dreierblocks sind schon in Planung. „Es wäre schön, wenn wir in Stinatz wieder einen Postpartner eröffnen könnten“, regt Alois Mondschein an.

