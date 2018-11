Die Gemeinde hat im August einen Antrag zur Förderung im Rahmen der Dorferneuerung beim zuständigen Referat in der Landesregierung abgegeben. Diesem wurde jedoch nicht stattgegeben.

Der in die Jahre gekommene grüne Wandbelag aus Filz soll dabei durch einen neuen PVC-Belag ersetzt werden. Bürgermeister Andreas Grandits ortet dabei eine nicht gerechte Vergabe der Fördermittel: „Im Zuge des vergangenen Bürgermeister- und Gemeinderatswahlkampfes kann ich mich noch sehr gut auf die medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ erinnern, die „Unsummen“ von Förderungen für unser Stinatz in Aussicht gestellt hat. Am 1. Oktober wurde uns vom Referat Dorferneuerung mitgeteilt, dass das Referat es bedauert, das am 8. August eingereichte Projekt aus Mitteln der Dorferneuerung leider nicht fördern zu können. Für mich stellt sich daher die Frage, ob die Nicht-Förderung dieses Projektes direkt damit zu tun hat, dass das Wahlergebnis 2017 in Stinatz anscheinend nicht den Erwartungen der SPÖ entsprochen hat.“

Seitens des Büros von Landesrätin Verena Dunst, dem zuständigen Referat für Dorferneuerung, sieht man den Sachverhalt anders. Der Austausch des Belages stelle eine reine Sanierung dar und diese entspricht nicht den Richtlinien zur Förderung durch die Dorferneuerung. Die Revitalisierung der Mehrzweckhalle sei bereits im Jahr 2016 aus Mitteln der Dorferneuerung mit einer fünfstelligen Summe gefördert worden. Selbstverständlich würden die Förderungen im Rahmen der Dorferneuerung nach Richtlinien und nicht nach der Parteizugehörigkeit des Bürgermeisters vergeben.