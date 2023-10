Weltpremiere: Martina Parker lud zur Lesung von „Ausg'stochen“

Vollbild

Zur Präsentation des Weihnachtskrimis "Ausgstochn" durfte trotz falschem Monat ein Christbaum und "Last Christmas", performt von Peter, Thomas und Irene, irgendwie nicht fehlen. Vielleicht gründen die Gartenkrimifans Barbara Schlagbauer, Hermine Prinz, Sandra Vollmann und Eva Konetzky (v.l.) bald ihren eigenen Klub der Grünen Daumen? Statten die Bücherei in Stinatz aus und an diesem Abend Parker-Fans mit dem neuen Buch: Iris Kremnitzer und Viktoria Heiling vom Buchhandel Desch Drexler.

