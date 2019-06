Austropop-Legende Kurt Gober feierte seinen 65er .

Mit Hits wie „Motorboot“ sind Austropop-Legende Kurt Gober und seine Kurt Gober Band bekannt geworden. Am vergangenen Wochenende feierte der Musiker in seiner Heimatgemeinde Strem seinen 65. Geburtstag und die Pensionierung am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz. Mit ihm feierten die Musiker von „Opus“, Austropop-Kollege Carl Peyer und Schauspieler Florian Silberschläger.