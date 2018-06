Am Donnerstagmorgen fand ein Gemeindearbeiter in Strem (Bez. Güssing) am Gelände des Altstoffsammelzentrums ein Kübel, gefüllt mit 500 Schuss Munition für Faustfeuer- und Langwaffen, vorgefunden wurde.

Dabei liegt der Verdacht nahe, dass diese vermutlich aus Kriegszeiten stammende Munition bereits bei einer zurückliegenden Altstoffsammlung von Unbekannten am dortigen Areal illegal abgestellt wurde.

Nach Begutachtung und Sicherung der unmittelbaren Umgebung durch Polizeiorgane der Polizeiinspektion Strem wurde diese Munition durch den Entminungsdienst in den Vormittagsstunden des heutigen Tages abgeholt und fachgerecht entsorgt.

Eine unmittelbare Gefährdung für Personen oder Umwelt lag nicht vor.