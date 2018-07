Am Dienstag-Vormittag waren die beiden Polizeibeamten Günter Kroboth und Gottfried Gratzl mit ihrem Dienstwagen im Bereich des Stremer Berges unterwegs, als sie plötzlich eine Rauchwolke wahrnahmen. Am Brandort eingetroffen, fanden die Polizisten eine Frau benommen am Boden liegend vor - ihre Haare sowie Teile der Kleidung hatten bereits Feuer gefangen!

Geistesgegenwärtig zogen Kroboth und Gratzl die hilflose Frau aus den Flammen und leisteten sofort Erste Hilfe. Von der Rettung wurde die Frau danach ins Krankenhaus eingeliefert: Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, ist aber bereits wieder ansprechbar.

Den Flurbrand, der sich bereits über eine Fläche von rund 1.700 Quadratmetern ausgebreitet hatte, löschte die Feuerwehr Strem, welche mit 15 Mann im Einsatz war.