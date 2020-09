Traktor geriet in Vollbrand .

In Strem (Bezirk Güssing) ist am Montagnachmittag ein Traktor in Vollbrand geraten. Der 66-jährige Lenker war mit seinem Fahrzeug auf einem Güterweg zwischen Reinersdorf und Strem unterwegs, als der Traktor aufgrund eines Kurzschlusses in der elektrischen Anlage Feuer fing.