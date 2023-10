Bezirk Güssing: Beste Streuobstprodukte prämiert

Der Verein Wieseninitiative bemüht sich nicht nur Streuobstwiesen und alte Sorten zu erhalten, sondern will auch, dass das Obst der Streuobstwiesen genutzt und verwertet wird. Die Aromen der alten Sorten eignen sich hervorragend für die Produktion hochwertiger Veredelungsprodukte. „Wir motivieren daher die Produzenten ihre Produkte bei der Burgenländischen Landesprämierung beurteilen zu lassen und die Ergebnisse sind seit Jahren höchst erfreulich“, heißt es seitens der Initiative. Die Gewinner aus dem Bezirk Güssing sind Biohof Pomper aus Neuberg (Silber für Wipfelbrand), Romana Hoffmann aus Tobaj/Bergen (Silber für Apfelbrand mit Kräutern), Thomas Murlasits aus St. Michael (Silber für Kirschenbrand) und Gold für Bio-Apfelsaft mit Bitterorange und Bio-Apfelsaft mit Uhudlertaube ging an Brigitte Gerger aus Güssing.

Apfelkulinarium als Highlight

Die Veredelungsprodukte auf höchstem Niveau gibt es natürlich beim Apfelkulinarium auf Burg Forchtenstein vom 17. bis 22. Oktober zum Verkosten und zu Kaufen. Am besten von Dienstag bis Sonntag am Gemeinschaftsstand des Vereines oder an den jeweiligen Ständen. „Das Apfelkulinarium ist natürlich wieder ein ganz besonderes Highlight, zu dem wir herzlich einladen. So genussvoll kann man Naturschutz unterstützen“, heißt es von der Wieseninitiative.