Dem Mineralwasserherstellers Güssinger steht das Wasser bis zum Hals: 80 Prozent des Umsatzes der Firma stehen aktuell still, da Hofer einen Lieferstopp verhängt hat. Die Burgenländer sollen bis zu 30 Millionen Liter „Vitaquelle“ pro Jahr an den Diskonter geliefert haben. Das soll etwa 80 Prozent des Umsatzes sein. Grund für den Abnahmestopp ist ein Streit zwischen dem russischen Güssinger-Eigentümer und einem Großgläubiger.

Nationalratsabgeordneter Peter Pilz (Liste JETZT) sorgte in der Vorwoche auf dem Online-Kanal „ZackZack.at“ für neuerlichen Zündstoff in der Causa „Güssinger“. Er mutmaßte darüber, dass der neuen Geschäftsführer in engster Verbindung mit einem ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten stehe und nur ein Strohmann sei.

Peter Pilz befürchtet (bezugnehmend auf Strache-Aussagen zum Thema Wasserprivatisierung im Ibiza-Video), dass die Güssinger Quelle mit von FPÖ-Politikern in die Hände ukrainischer Oligarchen fallen könnte oder möglicherweise schon gefallen ist.

Auch auf neuerliche Nachfrage der BVZ, wollte man seitens der Firma „Güssinger“ keine Stellungnahme zu den aktuellen Vorkommnissen abgeben.

Der Wasserabfüller gehört seit 2012 zum Firmennetz eines eingebürgerten Russen. Hofer überprüfe derzeit die veränderten Eigentumsverhältnisse und die Identität der wirtschaftlichen Berechtigten bei Güssinger und deren Gesellschaften. Sollte die Redlichkeit des Lieferanten zweifelsfrei geklärt sein, schließe man nicht aus, wieder mit Güssinger zusammenzuarbeiten.

In der Gemeinde Sulz selbst, ist man über firmeninterne Entscheidungen nicht informiert. „Mit dem aktuellen Geschäftsführer gab es bislang bedauerlicherweise keinen Kontakt. Auch über den aktuellen Mitarbeiterstand gibt es keine Informationen“, erklärt Bürgermeister Willi Pammer im Gespräch mit der BVZ.