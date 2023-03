Arztsuche: Güssing setzt auf zusätzliche Angebote

Der achte Anlauf zur Suche eines Allgemeinmediziners in Güssing läuft noch bis 13. März. Bislang erfolglos. Die Situation ist dringlich, die Patienten haben sich auf die zwei verbliebenen Ärzte aufgeteilt. Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor geht in die Offensive. „Finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde haben wir schon zugesagt. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter“, sagt Güssings Bü+rgermeister Vinenz Knor. „Wir würden eine Wohnung zur Verfügung stellen. Gleich hier im Rathaus, da haben wir Wohnungen frei. Und wir bieten auch eine Mietunterstützung für die Ordination a.“, sagt Knor. „Die Patienten haben sich auf die beiden verbliebenen Ärzt Dr. Lang und Dr. Müller aufgeteilt, doch die kommen auch schon an ihre Kapazitäten. Und in den umleigenden Gemeinden haben die Ärzte ja auch einen gewissen Stock an Patienten haben. Wir hoffen, dass die Angebote seitens der Gemeinde wirken. Wir brauchen einen Schularzt, wir brauchen einen gemeindearzt und in Zukunft vielleicht auch jemanden fürs Altenwohnheim. Das ist ein zusätzlicher Anreiz. Ich denke, dass jeder praktische Arzt hier gut über die Runden kommen würde“, sagt Knor.

