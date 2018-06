Die aktuellen Bemühungen rund um die touristische Nutzung von Kellerstöckl zeigen erste Erfolge. In der heurigen Saison wurden bereits mehr als 3.000 Nächtigungen verzeichnet und das in nur rund 2,5 Monaten.

Rund 100 Kellerstöckl gibt es bereits, die touristisch genutzt werden. Aber es könnten durchaus noch mehr sein, wie Projektleiter Gerhard Pongracz (Regionalmanagement Burgenland) betont: „Der Markt gibt sicher noch mehr her, das beweist die große Nachfrage nach diesem Produkt.“

Kellerstöckl-Projekt als großer Erfolg

Seit Oktober 2017 werden die Kellerstöckl international vom Unternehmen „Novasol“ vermarktet – mit Erfolg. Der Großteil der Gäste kommt aus dem städtischen Bereich, also zum überwiegenden Teil aus Wien. Aber auch Touristen aus Süddeutschland oder Vorarlberg wollen immer mehr die „andere Seite“ des Burgenlands, also den Süden, kennenlernen. „Das Alter spielt keine Rolle – das geht vom jungen Pärchen bis hin zu Pensionisten“, erzählt Pongracz.

Als nächstes Ziel auf seinem Plan steht die Mehrfachnutzung von Kellerstöckl. Also etwa die Möglichkeit, dort auch seinen Hauptwohnsitz zu begründen, was derzeit nicht oder nur schwer möglich ist. „Da gibt es einige juristische Fragen, die geklärt werden müssen, um das in ein Gesetz gießen zu können. Das würde vor allem den sogenannten ‚Minus-Gemeinden‘ helfen, wieder mehr Zuzug zu haben“, meint Pongracz.