Die Amtsgeschäfte hat dann der bisherige Vize Walter Zloklikovits (SPÖ) übernommen. Er ließ bereits wissen, dass er bei der Wahl in der 235 Einwohner zählenden Ortschaft antreten wird. Reguläre Kommunalwahlen gibt es im Burgenland 2022.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag die Verordnung über die Ausschreibung der Neuwahl des Bürgermeisters für die Gemeinde Heugraben beschlossen, hieß es am Mittwoch zur APA. Stichtag ist der 8. Juni.

Auch die ÖVP will einen Kandidaten ins Rennen schicken. Wer dies sein wird, ist noch offen. Laut Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas laufen derzeit noch Beratungen.