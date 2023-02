Marko Huber: Der Fondantkünstler aus Limbach wird nicht müde

Er ist wieder da, war eigentlich nie weg und macht sowieso vor niemandem halt - Fondantkünstler Marko Huber.

Für 2023 hat sich der Limbacher wieder einiges vorgenommen. Der „Bud Spencer“ aus dem Großpetersdorfer Lucky Town und Künstler Gerald Koller bekommt zu Ehren seines Lebenswerkes eine Fondant-Figur. Das „Bauer sucht Frau“ Paar Petra Melcher und Philipp Barbarits wird modelliert, für Uschi Zezelitsch gibt es eine Fondant-Kräuterhexe. Max Fraisl, offizieller Daniel Craig-Doppelgänger, „bekommt eine Figur, weil er Österreichs James Bond Double ist“, erklärt Marko begeistert.

Wer noch begeistert ist, sind SchülerInnen, denen er die Grundkenntnisse und Gestaltungsmöglichkeiten der süßen Zuckermasse näherbringt. „Auch in Schulen zu gehen ist mir besonders wichtig, um den Kindern Kreatives beizubringen und das kommt so gut an, dass die Kinder mittlerweile selbst danach fragen. Heuer wird in Limbach in der Volksschule wieder modelliert.“ Sein Sohn Nino-André ist natürlich immer mit dabei.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.