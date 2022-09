Ein letztes legendäres Hallenfest

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Es war Ende der 1960er Jahre, als man ein verregnetes Parkfest beim Sulzer Kastell in die gerade errichtete Halle des Mineralwasserabfüllers Güssinger übersiedelte, in der noch nicht einmal Maschinen standen: So ähnlich könnte man die Geburtsstunde des wohl legendärsten Hallenfestes im ganzen Bezirk beschreiben.

Was dann passiert ist, ist Geschichte: Sportverein und Feuerwehr wechselten sich in den 70er und 80er Jahren als Veranstalter ab. Beliebte Bands, wie die „Jokers“, die „Rangers“ und die „Angels“ brachten die Besucherinnen und Besucher zum Toben.

„Leute hat man schon immer viele angezogen. Nicht nur aus dem Umkreis, sondern auch von weiter her. Es hat klein begonnen, ist dann aber immer größer geworden“, erinnert sich Sportvereins-Obmann René Kollarits an die „wilden Zeiten“, der 90er und 2000er Jahre, wo man dann aus einem Tagesfest, gleich zwei Tage in Folge zum Hallenfest geladen hat.

Der Höhepunkt? „Der muss um das Jahr 2000 gewesen sein, wo über 2.000 Menschen an einem Abend gekommen sind“, meint Kollarits.

Mit dem ersten Konkurs des Mineralwasserabfüllers im Jahr 2006 ging die Tradition dann verloren. Sechs Jahre lang durfte in der Halle nicht gefeiert werden, was sich schließlich 2013 änderte und man zum „Reloaded“ rief.

Am Samstag könnte es das letzte Fest in den historischen Hallen sein. Wie berichtet, will das Land Burgenland über die Wirtschaftsagentur des Landes an die Konkursmasse des Mineralwasserabfüllers. In das zuletzt ins Stocken geratene Verkaufsverfahren gerät jetzt wieder Bewegung, was eine Nützung der Hallen erneut schwer macht.

