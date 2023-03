Das Duo „Café des Koes“ lädt am 25. März zum Bluesabend nach Eberau

Werbung

„Café de Koes“ sind Georg Siegl (Gitarre, Gesang und Songwriting“ sowie Sebastian Knütel (Percussion), das bereits seit 2022 besteht und gemeinsam Musik macht. Georg Siegl war bereits vor einigen Jahren mit seinen „bluesigen“ Wienerliedern im Kulturforum Südburgenland zu Gast. Jetzt ist er wieder da, mit neuen Liedern und neuem Kompagnon.

Am 25. März kommt das Duo nach Eberau und lädt ab 19.30 Uhr zu einem Bluesabend ein. Freunde von Blues und Swingchansons kommen an diesem Abend sicher nicht zu kurz. Tickets im Vorverkauf können verbindlich um 15 Euro unter office@kufos.at oder per Telefonnummer unter 0664/46 43 238 erworben werden. Tickets können an der Abendkasse um 18 Euro gekauft werden.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.