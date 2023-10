Güssing: Tempelritter im Franziskanerkloster

Der souveräne Ritterorden vom Tempel zu Jerusalem „ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLOMYTANI – OSMTH- AUSTRIA“ hat anlässlich seines 30-jährigen Bestehens zum Stiftungsfest nach Güssing geladen. Der Templerorden ist eine christlich - ökumenische Organisation, die sich humanitären und karitativen Aufgaben stellt. Das Motto des Ordens ist: „Non nobis Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam. – Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern gib deinem Namen Ehre“. Der Templerorden ist auch von den Vereinten Nationen als Hilfsorganisation mit Berater-Status anerkannt. Der Orden mit Sitz in Paris verlangt von seinen Mitglieder - Damen und Herren - Angehörigkeit zu einer christlichen Religionsgemeinschaft. Von dieser Basis ausgehend, sucht er den Dialog und die Zusammenarbeit mit Menschen aus allen Kulturen und Religionsgemeinschaften. Die 30-jährige Festtagung des Österreichischen Templerordens wurde im Refektorium des Franziskanerklosters Güssing abgehalten, die Festmesse wurde in der Basilika gefeiert. Nach dem Festmahl im GH Wehhofer in Deutsch Tschantschendorf wurde dann der Burgberg erklommen, wo Burgmanager Gilbert Lang die hochkarätigen Templer persönlich durch die Burg Güssing führte.