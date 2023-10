Schwarzer Freitag auf Burg Güssing

Es war um das Jahr 1119 als zur Zeit der Kreuzzüge im Heiligen Land in Jerusalem nach den Ordensregeln des Heiligen Benedikt von Nursia der Templerorden begründet wurde. Die „Armen Ritter Christi und des Tempels von Salomon zu Jerusalem“ beschützten vor allem die Pilger und Reisenden in das Heilige Land, leisteten aber auch militärischer Beistand bei den Kämpfen.

Der Templerorden war aber auch wirtschaftlich sehr erfolgreich und häufte große Schätze und Reichtümer in ganz Europa an. Als das Heilige Land 1291 mit dem Fall von Akkon endgültig an die Ägypter verloren ging und die Zeit der Kreuzzüge endete, fehlte den Templern die Legitimation ihrer Existenz.

Der Schwarze Freitag und seine Bedeutung

Für den König von Frankreich bot sich jetzt die Gelegenheit, den Orden aus dem Land zu drängen und sich selbst möglichst viele Besitzungen anzueignen. In einer konzertierten Aktion ließ er am Freitag den 13. Oktober 1307 (Schwarzer Freitag) die Häuser der Templer besetzen, nahm die Ritter gefangen und warf Ihnen Ketzerei vor. Viele wurden hingerichtet, der Orden wurde aufgelöst.

Der Orden hat sich nie richtig aufgelöst

Obwohl 1312 vom Papst auch offiziell aufgelöst, gibt es bis heute Tempelritterorden. In über 50 Ländern gibt es Niederlassungen des Ordens. In der Schweiz hat der Orden sogar den Status einer Nichtregierungsorganisation unter dem Dach der Vereinten Nationen.

Kantor an der Orgel Franz Stangl, Rafael EL Sheikh, Sebastian Punkl, Burgmanager Gilbert Lang, Bannerherr Immanuel von Qizun, Marschall Bruder Jost von Schwechat und Sascha Tasch in der Burgkapelle Güssing. Foto: Burgstiftung

„Einer dieser Templerorden, der Orden Custos in Via aus Lanzenkirchen in Niederösterreich ist schon das dritte Jahr auf Burg Güssing zu Gast, heuer das erste mal auch mit einem kleinen Heerlager. Diese Tradition des mittelalterlichen Brauchtums auf Burg Güssing soll in den nächsten Jahren noch verstärkt ausgebaut werden, sagt Güssings Burgmanager Gilbert Lang.