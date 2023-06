Neuberg: „Die wahre Geschichte von Romeo und Julia“

NEUBERG Der Titel der diesjährigen Theaterproduktion des Neuberger Laientheaters heißt „Die wahre Geschichte von Romeo und Julia“. Das Stück feiert am Freitag, dem 30. Juni um 20 Uhr seine Premiere, gespielt wird auf der Freiluftbühne vor dem Feuerwehrhaus in Neuberg. Weitere Termine sind am 1. Juli (20 Uhr), am 2. Juli (18 Uhr) sowie am 9. Juli (18 Uhr). Um Reservierung unter der 0680/23 85 506 wird gebeten.

Inhalt:

Die Vorstellung droht zu einem Desaster zu werden, da die Rivalitäten und die Eitelkeiten zwischen den DarstellerInnen zu zahlreichen Problemen führen. Der Conférenciers, der gleichzeitig auch der Regisseur ist, versucht verzweifelt eine Blamage zu verhindern.