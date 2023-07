Viel Erfolg bei der „wahren Geschichte von Romeo und Julia“

Obwohl es in dem Stück „Die wahre Geschichte von Romeo und Julia“ darum geht, dass die Vorstellung droht zu einem Desaster zu werden, waren die vier Aufführungen in Neuberg alles andere als ein Desaster. Das lustige Theaterstück, an dem zehn SchauspielerInnen unter der Leitung von Martin Novakovits und Regisseur Josef Hartmann teilgenommen haben, wurde von ca. 460 Personen besucht.

Bei der zweisprachigen Komödie auf Deutsch und Kroatisch blieb vor Lachen kein Auge trocken. Auf der Bühne war aber vor allem Minimalismus angesagt, die Schauspielgruppe war schwarz, rot oder weiß gekleidet und es gab auch kein Bühnenbild. Man wollte vor allem mit Mimik, Gestik und kleinen Choreografien und einer interessanten Musikauswahl das Publikum abholen. Im Herbst plant die Theatergruppe Neuberg einen Workshop für junge SchauspielerInnen.