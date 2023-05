Bio-Rinder sind gefragt, aber rar

Der Aufwärtstrend bei der Vermarktung von BIO Rindern hält an. Biorinder sind gefragt, weil diese artgerechte Form der Tierhaltung auf Grundstandards, wie Weidezugang, Laufstallhaltung, Gruppenhaltung, oder Bio-Fütterung setzt. Rainer Stimpfl aus dem Güssinger Ortsteil Langzeil hat sich auf Muttertierhaltung und Direktvermarktung spezialisiert und er fährt gut damit.

„Natürlich war ein konventioneller Betrieb auch Thema, aber dann haben wir uns entschlossen auf BIO umzustellen“, sagt Rainer Stimpfl. „Die Tiere müssen mindestens 120 Tage im Jahr auf der Weide verbringen. Wir haben die Weide auf 12 Hektar erweitert und das passt gut“, sagt Stimpfl. Und spezialisiert hat sich der Landwirt auf Angus Rinder. Harte Schale, weicher Kern. Von Natur aus hornlos, friedlich und genügsam und ein Garant für ganz besondere Qualität.

„Die Tiere sind pflegeleicht, sind weniger anfällig für Krankheiten und machen sogar die Geburten selber“, sagt Rainer Stimpfl. „Dementsprechend besser ist auch das Fleisch. Von Farbe bis Marmorierung“. Und vermarktet wird das Fleisch gleich direkt. „Die Tiere werden ab einem Alter von 24 Monaten geschlachtet, das Fleisch kommt in den Hofladen und wird von den Kunden vorbestellt“, erklärt der Landwirt, der auf Regionalität setzt.

„Das ist ganz wichtig“, sagt Stimpfl. „Es gibt keinen Zwischenhändler und auch keine langen Transportwege“, so Stimpfl, der als nächsten Schritt eine Halle mit Photovoltaikanlage plant. „Man kann genau sehen, wie die Produktion läuft“, sagt Ex-Agrarlandesrätin und Landtagspräsidentin Verena Dunst, die dem Biobetrieb einen Besuch abstattete. „Der Konsument entscheidet sich immer mehr für Regionalität und da spielt Bio eine entscheidende Rolle“, sagt Dunst.

Zahlen und Fakten

In Österreich werden an die 700.000 Hektar biologisch bewirtschaftet. Im Burgenland liegt der Bioanteil bei 23,6 Prozent, das sind knapp 10 Prozent Anteil an österreichischen Biobetrieben. Im Bezirk Güssing hat sich die Zahl der Biobetriebe von knapp 100 auf 140 erhöht. Die landwirtschaftlich genutzte Biofläche hat sich von knapp 4.000 Hektar auf über 5.000 Hektar erhöht.

Zahl der BIO-Rinder verschwindend klein

Was die Biorinder-Haltung betrifft ist die Zahl im Burgenland aber verschwindend klein und liegt gerade mal bei einem Prozent. Weil es schwierig ist die EU Vorgaben umzusetzen und nicht jeder die Möglichkeit hat, Weidehaltung zu garantieren.

„Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten“, heißt es in der schwammigen EU-Verordnung. Was für die kleinstrukturierte Landwirtschaft im Burgenland schwierig umsetzbar ist. Vor allem in Dorflage und wodurch viele Landwirte zu konventioneller Tierhaltung zurückkehren mussten.

Rainer Stimpfl hat den Hof von seinen Eltern im Jahr 2010 übernommen: Aus damals 10 Hektar Land sind 110 Hektar geworden. Aus drei Aberdeen Angus Rindern, mit denen er begann, wurden mittlerweile 140 Stück.

