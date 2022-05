Dominik Mayer geht für die SPÖ ins Rennen

Werbung

Die Gemeinderatswahlen im Herbst rücken in großen Schritten näher. Die SPÖ hat jetzt im Rahmen ihrer Generalversammlung ihren Spitzenkandidaten verkündet.

Dominik Mayer wurde nicht nur als Ortsparteivorsitzender, sondern auch zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Mit 23 Jahren ist Mayer ein politischer Jungspund, dessen Ziele aber, groß sind: „Ich möchte etwas Neues bewegen und frischen Wind in die doch etwas veraltete Gemeindepolitik bringen. Besonders will ich mich auf die Digitalisierung konzentrieren. Gerade in Zeiten von Home Office müssen die Nachteile in der Region behoben werden“, erklärt er.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.