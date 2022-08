Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt

Werbung

Bestens gerüstet für zukünftige Einsätze ist die Feuerwehr Tobaj, die ihr neues Kleinlöschfahrzeug (KLF-A ) am Wochenende in den Dienst gestellt hat. Der Kaufpreis belief sich auf 105.000 Euro. Finanziert wurde das Fahrzeug zu je einem Drittel von Land, Feuerwehr und Gemeinde. Zusätzlich wurden auch Ausstattungen und Geräte (Notstromaggregat, wasserführende Armaturen, elektrische Einstiegshilfe am Auto) im Wert von 8.600 Euro angekauft, die Finanzierung von diesen Geräten erfolgte durch die Feuerwehr Tobaj.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.