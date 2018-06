Zu dem Crash kam es am Mittwochnachmittag: Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Graz bog an der Kreuzung Wiener Straße/Europastraße nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw, der von dem 30-jährigen Familienvater aus Sumetendorf (Gemeinde Strem) gelenkt wurde. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Auto ca. zwanzig Meter nach rechts in den zwei Meter tiefen Straßengraben geschleudert.

Der Lenker des Wagens sowie seine zweijährige Tochter, die sich zum Unfallzeitpunkt auch im Pkw befand, wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Alkotests verliefen negativ.