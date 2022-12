Tobaj Widerstand gegen Forschungsprojekt

D as Bundesforschungszentrum für Wald will auf einem 20 Hektar großen Grundstück in Punitz einen Forschungsstützpunkt errichten. Im Gemeinderat stößt das Projekt auf Ablehnung. Man will die Flächen nicht verkaufen, sondern nur verpachten.