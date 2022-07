Kritik an Marketing-Maßnahmen in Stegersbach

Werbung

Laut den aktuellen Tourismuszahlen der Landesstatistik konnte Stegersbach im Mai ein Nächtigungsplus von 18,3 Prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 registrieren.

„Das Land Burgenland und der Burgenland Tourismus feiern seine Nächtigungszahlen. Gleichzeitig bestätigt ein Stegersbacher Hoteldirektor, dass die Zahlen der Burgenland Tourismus über die Nächtigungen in Stegersbach nicht stimmen können. Dieser Missstand muss sofort aufgeklärt werden“, fordert Ollersdorfs Bürgermeister und gf. ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernd Strobl. „Wir hören, dass es seit der Zentralisierung der Tourismusverbände keine Akzente gibt. Die Burgenland Tourismus wurde offenbar vom Gestaltungs- zum Verwaltungsorgan strukturiert. Das kann es nicht sein. Die Ortstaxe wurde massiv erhöht, gleichzeitig wurden aber die Marketingmaßnahmen eingestellt. Wir fordern, dass mit dem Geld endlich echte Akzente und Tourismusschwerpunkte auch im Südburgenland gesetzt werden“, ärgert sich Strobl. Diese Vorwürfe sind für Tourismusverband Südburgenland Geschäftsführer Martin Ochsenhofer nicht nachvollziehbar: „Die Destination Südburgenland muss als Ganzes wahrgenommen werden. Es ist viel an Marketing für den Themenbaum Therme/Wellness/Golf und Radfahren passiert. Es wird viel Geld in die Hand genommen, um das Südburgenland mit seinen regionalen Besonderheiten zu bewerben.“

Zur Zeit wird an 14 Projekten gearbeitet, man stehe auch für Unterstützung und Koordination jederzeit zur Verfügung.

„Diese Woche gibt es bereits eine zweite Zusammenkunft der Interessensgemeinschaft Stegersbach, wobei wir mit Hoteliers und Privatzimmervermietern konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel zum Winzerfest, überlegen werden“, so Ochsenhofer, „wir sehen uns als Regional- und Produktentwickler. 99 Prozent des Erfolges eines Betriebes gehen auf Eigeninitiative zurück.“

