Bunte Bäume in der Neuberger Nachbarschaft

Das Aufstellen von Maibäumen hat auch in der Gemeinde Neuberg eine jahrzehntelange Tradition. So werden dort auf den Grundstücken verschiedener Privathäuser bunt geschmückte Maibäume aufgestellt. Dazu zählt unter anderem auch die Waldgasse, wo die Familie Pomper alljährlich die Nachbarschaft zu einem gemütlichen Beisammensein einlädt. Ebenso in Neuberg Kleinfavoriten treffen sich die Nachbarn in einer gemütlichen Runde zum traditionellen Maibaumaufstellen.

Ein gemütliches Beisammensein gehört zur Tradition des Maibaumaufstellens in Kleinfavoriten in Neuberg. Foto: zVg

