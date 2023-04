Mit Geschick, Fantasie und Geduld zum Ei

Es gibt sie noch, die Eierkratz-Koryphäen aus Stinatz – und sie sind darum bemüht, dieses Handwerk nicht verkommen zu lassen. Eine davon ist Wilma Zieserl. Sie hat das Kratzen von ihrer Mutter gelernt und diese wiederum von ihrer Schwester, bereits damals im Jahr 1952.

Heute fertigt Wilma Eier auf Bestellung an, die sich über ganz Österreich erstrecken. „Ich mache normale Eier, Sonderwünsche, Sprüche, Namen usw., alles was möglich ist. Personalisierte Eier mit Namen sind ein beliebtes Geschenk und ich würde sagen, dass die gekratzten Eier und unsere Tracht das sind, womit Leute Stinatz verbinden.“

Erst kürzlich hielt Wilma Zieserl auf Anfrage des Landesmuseums in Eisenstadt einen zweistündigen Eierkratz-Workshop in der Landeshauptstadt ab. „Die Nachfrage war so groß, dass ich sogar einen zweiten Kurs anbieten konnte“, freut sich Zieserl. Für Stinatz ist ein Kurs voraussichtlich für nächstes Jahr in Planung, „der würde dann von uns allen gemeinsam abgehalten werden. Mir ist es sehr wichtig, dass die Tradition weitergeführt wird.“

Aber was braucht man, um das erste, selbstgekratzte Osterei stolz präsentieren zu können? Laut Wilma Zieserl nur ein Stahlmesser, Geschick, Fantasie und Geduld. Das Geheimnis, das sie nicht verrät: Wie lange sie für ein Ei braucht und wie viele angefertigt werden. „Diesen Fragen weiche ich immer gekonnt aus“, gibt sie lachend zu. Es sei aber gesagt: Das Ausblasen, Färben, Kratzen und Lackieren und letztendlich der Schwierigkeitsgrad des Musters sind entscheidend für den Zeitaufwand.

Nicht nur das klassische Hühnerei, sondern auch Wachtel-, Gänse-, Enten- und sogar imposante Straußeneier können und werden mit den prächtigen Mustern verziert. Es gibt nur eine Sache, die Wilma Zieserl vorerst noch nicht gelungen ist: Die Tradition innerhalb der eigenen Familie weiterzugeben. „Ich habe zwei Söhne, bei denen ist das schwierig, aber vielleicht wird’s noch – Enkerln hab‘ ich nämlich noch nicht“, schmunzelt die Stinatzer Eierkratzerin.

