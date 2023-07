Templer auf Burg Güssing

„Hoher Besuch“ auf Burg Güssing. Jost von Swechent, der Marschall der Templerkomturei „Custos in Via“ aus dem niederösterreichischen Lanzenkirchen, kam um Burgwächter Manuel Koller seiner jährlichen Überprüfung zu unterziehen. „Custos in Via“ bedeutet soviel wie „Hüter des Weges“ und Güssings Burgwächter stellte den Ablauf einer typischen Burgwache dar. Nach positiver Bewertung von Leistung und Regelachtung besuchten die beiden noch die Franziskanerbrüder in der Basilika, um die mittlerweile mehrjährige bestehende Freundschaft zu pflegen. „Unser Burgwächter Manuel Koller nimmt seine Aufgabe sehr ernst und unterstützt uns auch immer bei Veranstaltungen und Führungen. Auch ich kann ihm nur das beste Zeugnis ausstellen“, sagt Burgchef Gilbert Lang.