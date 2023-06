Limbacher Dorffest war voller Erfolg

Schönes Wetter, tolle Stimmung, regionale Spezialitäten in fester und in flüssiger Form sowie ein zünftiges Frühschoppen kennzeichneten das 28. Limbacher Dorffest. Regelrecht gestürmt wurde das Dorffest-Buffet vom Limbacherhof und köstliche Mehlspeisen - gebacken von den Limbacher Frauen - versüßten den zahlreichen Gästen den Sonntag. Für musikalische Stimmung sorgten die Bands „Thermenland Böhmische“ und die „Special Edition“. Ein Höhepunkt des Festes war der erste öffentliche Auftritt der Limbacher Tanz-Kids. Mit ihren Showtänzen unter der Leitung von Carmen Windt sorgten sie beim Publikum für Begeisterung und herzlichen Beifall. Veranstaltet wird das traditionelle Dorffest vom örtlichen Verschönerungsverein und Obmann Oswald Faustner hat schon einen Plan für die Einnahmen. „Der Reinerlös wird für den Neubau der Aussichtswarte verwendet. Die ist nämlich desolat und muss in den nächsten Wochen ersetzt werden.“

Die Tanz-Kids in Aktion: Der erste öffentliche Auftritt war ein Erfolg. Foto: Verschönerungsverein, Verschönerungsverein

