Tödlicher Unfall in Olbendorf: Mann von Auto überrollt

Am Donnerstag kam es in Olbendorf zu einem tragischen Unfall. „Ein 73-jähriger Mann, der Ladetätigkeiten an seinem Pkw und Anhänger durchführte, kam dabei ums Leben. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fuhrwerk beim Beladen außer Kontrolle und der Pkw überrollte den Mann“, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.

Der Rettungsdienst führte gemeinsam mit dem Notarztteam des C16 die Erstversorgung des Verunfallten durch, ehe dieser in das Krankenhaus Oberwart verbracht wurde.

Gegen 18.30 Uhr teilte ein Arzt des Krankenhauses Oberwart der Polizei mit, dass der Mann bereits während des Transportes ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

