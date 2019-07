Die Sommerabende möchte die SPÖ Ollersdorf dazu nutzen, um eine alte, burgenländische Tradition aufleben zu lassen: Das Bankerlsitzen. Beim ersten Treffen beim Kneipp-Brunnen an der Hauptstraße konnte Ortsparteivorsitzende Sylvia Heschl Landtagspräsidentin Verena Dunst und Landtagsabgeordneten Wolfgang Sodl begrüßen.

Weitere Treffpunkte (Beginn jeweils 18 Uhr): 29. Juli in der Franz-Csar-Gasse (Neudauer Landstraße 54, Haus Simone Ivancsics), 19. August in der Waldsiedlung (Garten von Manfred Peischl junior) und 26. August in der Angerstraße (Günther’s Garten). Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung ersatzlos abgesagt.