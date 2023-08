Palmen sind weltweit in tropischen und subtropischen Gebieten verbreitet. Allerdings scheint der Klimawandel nun schon so weit fortgeschritten zu sein, dass die Palmen auch in heimischen Wäldern wachsen. So wie hier im Neuberger Wald. Vielleicht ist es auch nur eine Laune der Natur, wo die Pflanzen einfach im Wald entsorgt wurden und hier im Boden Wurzel geschlagen haben. Aber vielleicht wird der Wald der Zukunft wirklich einmal so aussehen.