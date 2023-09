Thomas Grandits ist neuer Vizebürgermeister von Stinatz

Der 41-jährige ist bereits seit 2011 Mitglied des Gemeinderates und seit der Wahl 2022 auch Gemeindevorstand. Thomas Grandits war schon in seiner frühesten Jugend Funktionär (SJ, SPÖ) in Stinatz sowie auf Bezirks- und Landesebene. Für den 13. Oktober hat er den Ortsparteivorsitz ins Auge gefasst. Als mehrfacher Funktionär liegen dem Neo-Vize Grandits besonders die Vereine am Herzen. „Von großer Bedeutung ist für mich die tatkräftige Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr und der Pfarre und natürlich die Stinatzer Geschichte und Kultur, die Erhaltung und Pflege unserer Traditionen, Brauchtümer und der kroatischen Sprache“, fasst der Neffe des 2021 verstorbenen Altbürgermeisters Alfred Grandits (1987-2009) zusammen.

Insgesamt strebe der neue Vize eine sachliche und konstruktive Zusammenarbeit mit ÖVP-Bürgermeister Andreas Grandits an. Im Mittelpunkt soll dabei die positive Weiterentwicklung der Gemeinde stehen. „Selbstverständlich werden wir uns als SPÖ-Fraktion weiterhin mit eigenen Initiativen und Anträgen einbringen. Wir werden aber auch den Mut aufbringen, auf diverse Probleme in unserer Gemeinde hinzuweisen. Vieles läuft in unserer Gemeinde sehr gut. Aber sicher nicht alles. In einigen Bereichen gibt es sicher Verbesserungspotenzial. Daran wollen wir ehrlich und konsequent arbeiten“, gibt sich Thomas Grandits motiviert. Als neues Mitglied der SPÖ im Gemeindevorstand ist Katharina Kreuter zu begrüßen; in den Gemeinderat nachgerückt ist Sandra Kirisits. Neues Ersatzmitglied ist Johann Resetarics.