Das Hotel Larimar verspricht ab dem 29. Mai ein noch exquisiteres Wellnesserlebnis. Dafür werden rund drei Millionen Euro in die Erweiterung der Wasser-, Spa- und Saunawelt investiert. Mit 6.500 Quadratmetern zählt diese dann zu den größten und exklusivsten Wellnessarealen, die innerhalb einer privaten Hotellerie in Österreich angeboten werden.

Acht Pools mit Thermalwasser, Salzwasser und Süßwasser stehen in Zukunft den Gästen zur Verfügung, die Wasser-, Spa- und Saunawelt erstreckt sich dann auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern. Somit wird die Wasserfläche um siebzig Prozent vergrößert. Auch ein Infinitypool wartet dann auf die Gäste und bietet ein Schwimmerlebnis der besonderen Art. | Hotel Larimar, Isabella Müller-Fuchs

Umgerechnet auf die 111 Zimmer, steht dann jedem Zimmer eine Wellnessfläche von rund 59 Quadratmetern Wellnessfläche zur Verfügung. Ein besonderes Highlight wird der neue Infinity-Sportpool werden, der in der Länge von zwanzig Metern errichtet wird. Das derzeitige Süßwasserbecken wird in ein Meerwasser-Schwimmbecken mit Sprudelbank verwandelt. Die Wasserwelt im Larimar wird insgesamt um siebzig Prozent erweitert, insgesamt werden acht Pools in der neuen Larimar-Wasserwelt zur Verfügung stehen.

Mehr Wellness und mehr Entspannung

Auch die Saunalandschaft wird erweitert: Auf einer Länge von 90 Metern laden dann noch mehr Ruheliegen, sieben Saunen, vier Pools und drei Ruheräume zum Entspannen ein. Zusätzlich entsteht ein neuer Sauna-Panoramahof mit natürlichem Sichtschutz. Das Larimar-Gartenparadies erblüht ebenso neu: Es erstreckt sich zukünftig auf großzügigen 8.000 Quadratmetern. Auch das Larimar-Restaurant wird sich noch geräumiger und komfortabler präsentieren.

Am Umbau sind überwiegend Firmen aus der Region beteiligt. Zurzeit ist das Hotel noch geöffnet, vom 23. April bis 28. Mai ist das Larimar geschlossen. „Bei uns stehen gesunde Ernährung, physische sowie psychische Entspannung und damit das ganzheitliche Wohlbefinden des Gastes im Fokus“, erklärt Gastgeber und Hotelier Johann Haberl. „Innovative Angebote wie Meerwasser und Gesundheitskonzepte aus aller Welt steigern neben Thermalwasser das Interesse des Wellnessgastes in allen Segmenten.

Dem Trend der Diversifizierung innerhalb der Wellnessbranche tragen wir im Hotel Larimar daher bereits seit Jahren Rechnung.“ 2019 wurde das Larimar mit dem HolidayCheck Gold Award für dauerhaft hohe Qualitätsstandards ausgezeichnet.