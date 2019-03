Um den Umstieg auf E-Mobilität zu forcieren, gibt es ein neues Projekt, das mit Unterstützung von LEADER (Förderschiene der Europäischen Union) zur Weiterentwicklung des Südburgenlandes beitragen soll. „NAMOB - nachhaltige Mobilität für die Gemeinden der Zukunft“ basiert auf einer Idee von Projektinitiator Andreas Schneemann: „Die Energiewende erfordert Maßnahmen auf mehreren Ebenen, darunter Technische Lösungen und neue Geschäftsmodelle aber vor allem auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. An diesem Punkt setzt unser Projekt an und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich zu informieren, weiter zu bilden und zu qualifizieren und damit einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung unserer Lebensqualität zu leisten.

Neue Anlaufstellen für mehr Information

Der Individualverkehr, der im Südburgenland weiterhin eine große Rolle spielen wird, soll für einen Umstieg auf E-Mobilität gewonnen werden. Dabei ist es auch wichtig, dass der Strom aus regionalen erneuerbaren Energiesystemen kommt. Sowohl in dem neuen act4.energy-Kompetenzzentrum in Stegersbach, das Mitte des Jahres entstehen wird, als auch neben der bereits bestehenden Schnellladestation in Ollersdorf, wo in einem Pavillon Schautafeln zur Veranschaulichung dienen werden, können sich Einheimische und Besucher bestens informieren. Die beiden Stationen sollen als Begegnungs- und Kommunikationsraum fungieren.

„Das Projekt `NAMOB – nachhaltige Mobilität für die Gemeinden der Zukunft´ setzt im Bereich der Mobilität einen wichtigen Beitrag dazu, dass fachliches Verständnis und praktische Erfahrung für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich sind. Nur so kann Wissen nachhaltig übermittelt werden“, erklärt dazu LEADER-Obmann Walter Temmel. „Das Projekt wird mit einer Förderquote von 80% und einer Gesamtsumme von 164.000 Euro in den nächsten drei Jahren unterstützt.“

Auch der Stellvertretende Obmann Gerhard Pongracz ist von der Nachhaltigkeit des Projektes überzeugt: Wir wissen oft, was wir machen sollten, aber wissen nicht genau warum und wie. Hören, sehen und tun sind daher drei Säulen, mit denen Wissensvermittlung am besten klappt. Das heißt, von den Schülern angefangen bis zur älteren Generation wird ein Bildungsangebot geschaffen, das für die jeweilige Altersgruppe das Thema klar und einfach erklärt und demonstriert.“

Workshops für Jung und Alt werden das umfangreiche Angebot abrunden. Dabei sollen die Teilnehmer auch bereits bestehende Angebote kennenlernen, wie beispielsweise den E-Bike Verleih in Stegersbach. So soll ein weiterer wichtiger Schritt in der Klima- und Modellregion gesetzt werden.