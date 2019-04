„Earth Hour“ in Güssing .

Das „Grand Opera House“ in Sydney, das „Taj Mahal“ in Indien, die „Pyramiden von Gizeh“ in Kairo, das „Empire State Building“ in New York und die „Traumhochzeits-Burg“ in Güssing hatten am Samstag von 20.30 bis 21.30 Uhr eines gemeinsam: Zur „Earth Hour“ gingen für den Klimaschutz eine Stunde die Lichter aus.