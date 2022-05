Fasching im Mai? Neuberg zeigt’s vor

Die Organisatoren Helmut Kulovits, Benjamin Kulovits, Christian Neubauer, Werner Jandrisits und Florian Kulovits freuen sich über viele Besucher beim Faschingsumzug am 14. Mai (Beginn: 13.30 Uhr) in Neuberg. Der Reinerlös der Veranstaltung wird an zwei Mädchen aus Neuberg, welche erhöhten Pflegebedarf aufgrund seltener Krankheiten haben, gespendet.

Foto: Karl Knor